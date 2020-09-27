Около 140 человек задержаны на акции протеста в Минске

На несанкционированной акции протеста в Минске задержали 140 человек. Об этом 27 сентября сообщила пресс-секретарь городского управления МВД Наталья Ганусевич.

«На несанкционированной акции протеста в Минске задержано около 140 человек. Они доставлены в территориальные РУВД для разбирательства», — приводит ее слова «Интерфакс-Запад».

По данным МВД республики, на протестных акциях 27 сентября по всей стране было задержано порядка 200 человек. В частности, перед началом протестных акций в Минске были приняты меры по ограничению движения транспорта, в том числе метро.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.