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Около 140 человек задержаны на акции протеста в Минске

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На несанкционированной акции протеста в Минске задержали 140 человек. Об этом 27 сентября сообщила пресс-секретарь городского управления МВД Наталья Ганусевич.

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«На несанкционированной акции протеста в Минске задержано около 140 человек. Они доставлены в территориальные РУВД для разбирательства», — приводит ее слова «Интерфакс-Запад».

По данным МВД республики, на протестных акциях 27 сентября по всей стране было задержано порядка 200 человек. В частности, перед началом протестных акций в Минске были приняты меры по ограничению движения транспорта, в том числе метро.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.

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