В Минске во избежание ЧП ограничат движение транспорта в воскресенье

Милиция Минска в воскресенье примет меры по ограничению движения транспорта, в том числе метро. Об этом 27 сентября пишет в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Такое решение обусловлено тем, что оппозиция планирует провести в Минске традиционную акцию протеста.

«Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве граждан призвали не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях и напомнили, что за участие и организацию таких мероприятий предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Помимо того, пресс-служба МВД указала, что организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе перекрытие дорожного движения, также уголовно наказуемы.

«Мы приносим извинения за неудобства, которые создают участники протестных акций, «развлекаясь» на проезжей части и не задумываясь, какие проблемы создают для окружающих», — заявили в министерстве.

Также в МВД уточнили, что накануне за участие в протестном марше были задержаны 150 граждан Белоруссии, 116 из которых находятся под стражей до сих пор. Они будут под арестом до тех пор, пока суд не рассмотрит в установленном порядке их административные дела.

Всего, по данным ведомства, на территории страны накануне прошли 10 протестных акций в шести населенных пунктах, общее количество их участников составило около 300 человек.

Из-за проведения несанкционированных мероприятий 26 сентября станция метро «Площадь Победы» в центре Минска была временно закрыта для пассажиров, поезда проходили ее без остановки.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.