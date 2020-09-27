Число задержанных на воскресных акциях протеста в Белоруссии приблизилось к 200

В Белоруссии в ходе воскресных акций протеста задержаны около 200 человек. Об этом 27 сентября сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«По уточненной информации, число задержанных приблизилось к 200», — передает ее слова «РИА Новости».

Тем временем многотысячный марш протеста против состоявшейся инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко вышел на центральный проспект Минска. Начало колонны повернуло на проспект Независимости в районе Белорусской государственной академии, но не пошла в центр белорусской столицы, где выставлены усиленные кордоны милиции, а двинулась в противоположном направлении, к Национальной библиотеке.

Как сообщает ТАСС, в этой части города нет ни силовиков, ни заграждений. Движение автомобилей не было перекрыто, поэтому автомобили вынуждены просто останавливаться в толпе. В манифестации участвуют несколько десятков тысяч человек.

Марш традиционно начался возле стелы «Минск — город-герой». Сотрудники правоохранительных органов не мешали проведению акции и только предупредили о незаконном характере мероприятия.

Ранее в воскресенье Чемоданова сообщила, что милиция Минска 27 сентября примет меры по ограничению движения транспорта, в том числе метро. Такое решение обусловлено тем, что оппозиция планирует провести в Минске традиционную акцию протеста.

В этот же день незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна» сообщил о 68 задержанных в разных городах республики в ходе протестных акций.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.