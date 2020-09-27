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За сутки от коронавируса вылечились 14 российских военных

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За последние сутки 14 российских военных вылечились от коронавируса. Об этом говорится в бюллетене, опубликованном 27 сентября на сайте Министерства обороны РФ.

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«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 14 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 11 960 человек», — сообщили в ведомстве.

По состоянию на 27 сентября, среди военнослужащих Минобороны РФ выявлено 569 случаев COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов — 128 человек.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Москве впервые с начала июня выявили более 2 тыс. случаев COVID-19 за сутки.

В России за 24 часа выявили 7867 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 151 438 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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