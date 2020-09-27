Кабмин Армении рассмотрит вопрос о введении военного положения

Срочное заседание Совета безопасности Армении состоится в воскресенье из-за азербайджанской военной операции на линии соприкосновения, правительство обсудит вопрос о введении военного положения в стране. Об этом 27 сентября на своей странице в Facebook написал премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Сегодня мы созовем заседание Совета безопасности, а потом и правительство рассмотрит вопрос о введении военного положения и частичной мобилизации резерва. Будьте готовы защищать нашу святую родину», — написал политик.

В воскресенье утром обострилась обстановка на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанного Нагорного Карабаха. Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В минобороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в провокации и обстреле территории из артиллерии. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что в результате обстрелов со стороны Армении погибли гражданские и военные.

Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.