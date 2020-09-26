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Хакеры поставили ролик о разгоне протестующих на сайте белорусского СМИ

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На сайте Белорусской телерадиокомпании (БТ), куда входят «Беларусь 1» и «Беларусь 24», вместо выпуска вечерних новостей появился видеоролик, где силовики применяют силу при разгоне протестующих. Подборка кадров с разных Telegram-каналов длилась несколько минут.

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В субботу вечером онлайн-трансляция на сайте БТ не работает. Аналогичное видео также появилось на сайте телеканала ОНТ. Сейчас прямой эфир на этом канале также недоступен.

В Telegram-канале группы «Киберпартизаны» появилось сообщение, в котором хакеры берут ответственность за эту акцию.

Ранее в субботу официально сообщалось, что во время акций протеста в Минске задержано несколько десятков человек. Незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна» на своем сайте приводит информацию о 100 задержанных в Минске и других белорусских городах.

26 сентября в Минске прошел протестный женский марш. К Комаровскому рынку стянулись несколько десятков человек. После ряда предупреждений милиция начала задержания.

Из-за проведения несанкционированных мероприятий станция метро «Площадь Победы» в центре Минска временно закрыта для пассажиров, поезда проходят ее без остановки.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.

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