Правозащитники сообщили о задержании в Белоруссии 100 демонстрантов

Незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна» на своем сайте сообщил о 100 задержанных участниках акций протеста в Минске и других городах страны.

В Минске были задержаны 93 человека, большая часть из них — женщины. Еще семь человек задержали в Бресте, Гомеле, Заславле и Фаниполе (Минская область).

Ранее в субботу официально сообщалось, что во время акций протеста в Минске задержано несколько десятков человек.

26 сентября в Минске прошел протестный женский марш. К Комаровскому рынку стянулись несколько десятков человек. После нескольких предупреждений милиция начала задержания.

Из-за проведения несанкционированных мероприятий станция метро «Площадь Победы» в центре Минска временно закрыта для пассажиров, поезда проходят ее без остановки.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.