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Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске
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Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске

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Во время акций протеста в Минске задержаны несколько десятков человек. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

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«Задержано несколько десятков человек в рамках административного процесса», — передает «РИА Новости».

По данным незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра «Весна», на завершившейся акции протеста были задержаны 37 человек, среди которых — четыре журналиста, передает «Интерфакс». К настоящему моменту марш завершился.

Ранее в субботу центр «Весна» сообщил о задержании по меньшей мере 24 участниц женской протестной акции в Минске.

26 сентября в Минске прошел протестный женский марш. К Комаровскому рынку стянулись несколько десятков человек. После нескольких предупреждений милиция начала задержания.

Из-за проведения несанкционированных мероприятий станция метро «Площадь Победы» в центре Минска временно закрыта для пассажиров, поезда проходят ее без остановки.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.

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