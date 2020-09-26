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В ДНР заявили об обстреле со стороны Украины

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Из-за минометного обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 домов загорелись в пригороде Горловки. Об этом 26 сентября заявил руководитель Горловской городской администрации Иван Приходько.

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«В результате обстрела повреждены и горят несколько домов в поселке Доломитное. У МЧС нет возможности для подъезда. Дома нежилые», — передает его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Приходько уточнил, что горят два дома на улице Железнодорожной, четыре хозяйственные постройки, сухостой на площади 4 га и деревья на площади 2 га.

Сообщается, что ВСУ обстреляли район поселка Доломитное, используя минометы впервые с момента вступления в силу дополнительных мер контроля за перемирием.

Ранее, 21 сентября, в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили об обстреле украинскими силовиками южных территорий ДНР.

Дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе вступили в силу 27 июля. Они предполагают полный запрет на ведение огня и размещение вооружения на линии соприкосновения между ВСУ и ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

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