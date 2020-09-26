Форум регионов России и Белоруссии пройдет в режиме видеомоста

Форум регионов России и Белоруссии пройдет в полном объеме, но в режиме видеомоста из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в субботу, 26 сентября, один из участников мероприятия, председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, делегация верхней палаты российского парламента будет участвовать в полном составе, так же как и белорусская. Решение о проведении видеофорума приняли исходя из эпидемиологической ситуации, чтобы не подвергать коллег риску.

«При этом все сенаторы в воскресенье и понедельник сдают тесты на коронавирус, чтобы исключить его распространения и среди своих коллег в Совете Федерации, где будут проходить мероприятия форма в режиме видеомоста», — цитирует сенатора «РИА Новости».

По состоянию на 26 сентября в России за сутки выявили 7523 заболевших COVID-19 в 85 регионах, 169 человек скончались за последние 24 часа, выздоровели 6004 пациента.

Ранее на этой неделе в качестве правила, снижающего риск заражения инфекцией, Роспотребнадзор назвал частое мытье рук с мылом и дезинфекцию поверхностей. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 м друг от друга и посоветовали избегать мест массового скопления людей.

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