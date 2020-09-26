Прямой эфир
Сюжет:

Форум регионов России и Белоруссии пройдет в режиме видеомоста

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форум регионов России и Белоруссии пройдет в полном объеме, но в режиме видеомоста из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в субботу, 26 сентября, один из участников мероприятия, председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Последим до понедельника: началась ли в России вторая волна COVID-19
Всплеск заболеваемости заставляет крупные компании массово возвращать сотрудников на удаленку

По его словам, делегация верхней палаты российского парламента будет участвовать в полном составе, так же как и белорусская. Решение о проведении видеофорума приняли исходя из эпидемиологической ситуации, чтобы не подвергать коллег риску.

«При этом все сенаторы в воскресенье и понедельник сдают тесты на коронавирус, чтобы исключить его распространения и среди своих коллег в Совете Федерации, где будут проходить мероприятия форма в режиме видеомоста», — цитирует сенатора «РИА Новости».

По состоянию на 26 сентября в России за сутки выявили 7523 заболевших COVID-19 в 85 регионах, 169 человек скончались за последние 24 часа, выздоровели 6004 пациента.

Ранее на этой неделе в качестве правила, снижающего риск заражения инфекцией, Роспотребнадзор назвал частое мытье рук с мылом и дезинфекцию поверхностей. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 м друг от друга и посоветовали избегать мест массового скопления людей.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020