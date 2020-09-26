Лукашенко выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе Ан-26

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 на Украине. Об этом 26 сентября сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«От всего белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших», — говорится в послании.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек. Еще один человек, находившийся на борту самолета, находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября, а также поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26.