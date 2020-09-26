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Попова сообщила об успехе испытаний вакцины от COVID-19 «Вектора»

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Второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» проходит успешно. Об этом 26 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Как она напомнила, стадия клинических исследований завершится 28–30 сентября. «Необходимые титры у добровольцев нарабатываются, клинических проявлений после вакцины нет ни у кого — ни температуры, ни каких-либо других реакций», — сказала глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Поповой, таких вакцин, разрабатываемых «Вектором», в мире не так много. Подобные исследования остаются «достаточно сложным процессом».

Как стало известно ранее, в субботу, центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора отобрал два варианта своей вакцины против коронавирусной инфекции. 23 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что пострегистрационные исследования препарата начнутся приблизительно в конце октября.

3 сентября сообщалось, что всех участников первого этапа клинических испытаний вакцины выписали из больницы, а у девяти добровольцев выработались антитела.

квПервую в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали 11 августа.

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