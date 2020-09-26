Подозреваемого в убийстве школьницы Павла Суркова доставили в суд

Подозреваемого в убийстве школьницы под Нижним Новгородом Павла Суркова, известного под прозвищем Пафик, доставили в суд для избрания ему меры пресечения, передает 26 сентября телеканал РЕН ТВ.

О задержании Суркова стало известно 25 сентября.

24 сентября около 17:00 ребенок, возвращаясь домой из школы, вышел на остановке в поселке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Домой девочка не вернулась.

Ее тело было обнаружено поздним вечером того же дня в безлюдном месте поселка.

В ходе следственных действий был установлен подозреваемый мужчина 1986 года рождения, являющийся жителем другого района Нижегородской области.

По информации РЕН ТВ, в убийстве заподозрили бывшего сожителя матери школьницы. Мужчина два месяца назад вышел из тюрьмы, однако бывшая подруга отказала ему в возобновлении отношений, и он пригрозил отомстить ей.

Девочка жила с мамой и бабушкой. Обычно ее встречали из школы, но в этот день не встретили.

В настоящее время с ним работают следователи.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства регионального СК.

Ранее, 23 сентября, сообщалось о произошедшем в Краснодарском крае убийстве 30-летней женщины и ее годовалого ребенка. По версии следствия, подозреваемым является иностранец, его гражданство в СК не уточнили.

Мотивом преступления стал конфликт с погибшей — мужчина хотел сожительствовать с ее сестрой, а она этому препятствовала.