Исполняющий обязанности премьера Ливана объявил об отставке

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Мустафа Адиб заявил о намерении уйти в отставку. Об этом 26 сентября сообщил телеканал Al Arabia.

По словам политика, он принял решение из-за тупика, связанного с формированием правительства. Адиба выдвинули на пост главы правительства после того, как бывший премьер-министр страны Хасан Диаб объявил о своей отставке после взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута.

10 сентября возник пожар в свободной таможенной зоне порта Бейрута. По предварительным данным, загорелся склад с шинами и машинным маслом.

Во время прошлого крупного пожара в августе в результате взрыва химикатов, хранившихся без соблюдения мер предосторожности, погибли около 200 человек. Произошедшее стало причиной массовых протестов и беспорядков, на его фоне премьер-министр Диаб ушел в отставку.