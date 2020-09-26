Прямой эфир

Исполняющий обязанности премьера Ливана объявил об отставке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Мустафа Адиб заявил о намерении уйти в отставку. Об этом 26 сентября сообщил телеканал Al Arabia.

Бейрутский треугольник: кто сформирует новое правительство Ливана
Усугубить кризис в стране могут внешние силы, считают политологи

По словам политика, он принял решение из-за тупика, связанного с формированием правительства. Адиба выдвинули на пост главы правительства после того, как бывший премьер-министр страны Хасан Диаб объявил о своей отставке после взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута.

10 сентября возник пожар в свободной таможенной зоне порта Бейрута. По предварительным данным, загорелся склад с шинами и машинным маслом.

Во время прошлого крупного пожара в августе в результате взрыва химикатов, хранившихся без соблюдения мер предосторожности, погибли около 200 человек. Произошедшее стало причиной массовых протестов и беспорядков, на его фоне премьер-министр Диаб ушел в отставку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020