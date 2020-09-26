Названы самые популярные направления для поездок по России в сентябре

Аналитики выяснили, куда российские граждане чаще всего покупали авиа- и железнодорожные билеты в сентябре. Исследование провел сервис для путешествий OneTwoTrip, с ним ознакомился RT.

Среди самых популярных авианаправлений названы Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, у россиян были популярны такие города, как Симферополь, Краснодар, Уфа, Махачкала, Казань, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.

Среди железнодорожных направлений лидировали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Кроме того, в десятку вошли Адлер, Нижний Новгород, Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и Тюмень.

24 сентября мэр Сочи Алексей Копайгородский в ходе пресс-конференции в рамках форума современной журналистики «Вся Россия – 2020» рассказал, что темпы бронирования отелей в Сочи на предстоящий зимний сезон оказались выше прошлогодних за этот период примерно в три раза.

На прошлой неделе стало известно, что в бархатный сезон город-курорт Сочи стал лидером среди туристических направлений Краснодарского края.

Вместе с тем в июле в Российском союзе туриндустрии сообщили, что россияне на 20% сократили расходы на отпуск. Отмечается, что больше всего жители страны экономят на авиаперелетах, размещении и услугах.