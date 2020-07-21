Россияне сократили пятую часть своих расходов на отпуск

Россияне на 20% сократили расходы на отпуск, заявили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Больше всего жители страны экономят на авиаперелетах, размещении и услугах. Однако есть и другая тенденция: из-за закрытия границ в Москве, Петербурге и Сочи повысился спрос на отели.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Известиям» заявили, что сокращение отпускных расходов следует анализировать исходя из ценового сегмента — любители премиального отдыха свои траты не урезали. Напротив, этот сегмент путешественников демонстрирует большой интерес к августовским датам, потому цены увеличились в среднем на четверть.

В Aviasales спрос на авиабилеты считают восстановившимся — индекс бронирований достиг довирусных значений.

С 1 июля внутренний туризм возобновился в 67 регионах России, большинство субъектов федерации отменили ограничения на приём гостей. 2 июля открылся Байкал, 3 июля — Горный Алтай.

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