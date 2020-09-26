Пушков предрек конец мечтам Киева об иностранном финансировании

Концом «украинской мечты» назвал в пятницу 25 сентября, сенатор Алексей Пушков заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который по итогам визита на Украину сказал президенту Владимиру Зеленскому, что «Европейский союз — это не не благотворительная организация или банкомат»

Сенатор подчеркнул, что «мечта присосаться к евроденьгам и была главной надеждой майдана» и в этой связи высказывание Борреля является очень важным.

«Помните один из его лозунгов: «Хочу шелковые трусики и в ЕС»? Finita la comedia. В ЕС не примут, по безвизу выехать можете, но на «трусики» придется заработать, батрача у поляков или обслуживая посетителей европейских кафе», — написал Пушков в Telegram.

Он также отметил, что это главный урок для белорусов — «заграница не поможет». По его словам, у западных демократий нет бесплатного сыра, точнее есть, но только в мышеловке и Украина уже попала в нее.

«Киев долго настаивал на своем праве быть главным европаразитом, но Брюсселю, похоже, это надоело: сами разрушили свою экономику — сами и мучайтесь», — заключил сенатор.

15 сентября глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что страна на две трети «живет в долг». По его словам, государство, которое обеспечивает собственные затраты лишь на 34% и не может выжить без долгов, фактически «перестало зарабатывать».

За день до этого министр финансов Сергей Марченко представил проект государственного бюджета на 2021 год. По словам министра, дефицит бюджета составляет 7,5% в текущем году, в следующем году планируется в 6% ВВП.