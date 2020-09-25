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Венесуэла выразила готовность производить свои системы вооружений

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился создать военно-научный совет для работы над собственной системой вооружения страны. Такое заявление он сделал в пятницу, 25 сентября, в ходе торжественной церемонии в честь 15-летия оперативного стратегического командования вооруженных сил республики.

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Мадуро подчеркнул, что страна готова вооружаться, несмотря на санкции, и ей необходима своя национальная военная промышленность.

«Сейчас я настаиваю… на том, чтобы у вооруженных сил была своя национальная промышленность, наиболее технологичная в мире, — цитирует его «РИА Новости». — Поэтому я даю распоряжение немедленно учредить… военно-научный и технологический советы для обеспечения военной независимости, независимости в системах вооружений, чтобы сделать свои собственные системы вооружений».

22 сентября Мадуро обвинил Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в подготовке терактов на территории республики с одобрения американских властей. Лидер Венесуэлы рассказал, что изначально правительство США под управлением президента Дональда Трампа использовало для таких атак американское Управление по борьбе с распространением наркотиков. Однако потом подпольную террористическую операцию разрешили проводить ЦРУ и его непосредственным агентам.

Готовящиеся атаки якобы были направлены против целей в ряде областей, в том числе нефтяных объектов, военных объектов, электроэнергетики, а также касательно выборного процесса. При этом президент напомнил, что ранее власти задержали одного из представителей американских спецслужб, который раскрыл планы Вашингтона.

12 сентября Николас Мадуро заявил, что возле двух нефтеперерабатывающих заводов в северо-западном штате страны Фалькон был задержан американский шпион. Задержанный, по словам президента, является бывшим морским пехотинцем на базах ЦРУ в Ираке, у него были обнаружены оружие и крупная сумма наличных. Другие подробности Мадуро тогда не привел.

Отношения между Венесуэлой и США остаются напряженными. Это связано с тем, что в январе 2019 года на фоне протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. США признали его легитимным, а против республики и ряда политиков ввели односторонние санкции.

Ряд других стран, среди которых Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро. В свою очередь, Трамп выразил готовность признать какие-либо выборы в Венесуэле свободными и честными, если Мадуро покинет свой пост.

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