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Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

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Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. С перечнем можно ознакомиться 25 сентября на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

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Список был утвержден в этот же день указом мэра Москвы Сергея Собянина.

«По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы», — говорится в сообщении депздрава.

Такие изменения были внесены с учетом накопленного опыта борьбы с коронавирусной инфекцией, который показал, что эти категории также относятся к группе риска и при заболевании коронавирусной инфекцией для них повышается вероятность осложнений и тяжелого течения заболевания.

Также в депздраве указали, что сочетание простуды и коронавирусной инфекции может представляет для перечисленных категорий большую опасность и также иметь тяжелые последствия.

«Расширение списка увеличит в разы число людей, которым необходимо оставаться дома, но тем самым поможет существенно снизить риск распространения коронавирусной инфекции», — объяснили в департаменте.

Также специалисты порекомендовали горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно, а для осуществления покупок и получения каких-либо услуг обращаться за помощью к более молодым членам семьи.

Ранее в этот же день Собянин попросил горожан старше 65 лет оставаться дома и не выходить без особой необходимости с 28 сентября. Накануне он заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

В Минздраве же связали рост случаев COVID-19 в стране с массовым отказом от медицинских масок, прежде всего в поездках на транспорте.

В августе американские ученые провели исследование и выяснили, что беременность в разы повышает риск тяжелого течения COVID-19.

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