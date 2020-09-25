В Петербург прибыл единственный в мире атомный лихтеровоз. У судна ответственная миссия, оно реализует поручение президента. «Севморпуть» привез с Камчатки партию дальневосточной рыбы. 206 огромных контейнеров — всего за две недели. Лихтеровоз прошел по Северному морскому пути. Новый маршрут снизит затраты, а значит, и стоимость продукции. Первый груз комплектовал лично губернатор Камчатского края.

Сейчас решается вопрос загрузки лихтеровоза в обратный рейс. Европейские товары тоже станут дешевле для дальневосточников.