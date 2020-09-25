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В Москве в такси вновь установят перегородки между водителем и пассажиром

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В Москве один из крупнейших сервисов онлайн-заказа такси возобновит установку перегородок между водителями и пассажирами в салонах автомобилей, начавшуюся в марте этого года из-за COVID-19.

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«С марта такие перегородки были установлены в несколько сотен машин, сейчас мы продолжим оснащать ими автомобили», — приводит «РИА Новости» сообщение сервиса в пятницу, 25 сентября.

Руководство приняло такое решение на фоне роста заболеваемости коронавирусом в столице. Для обеспечения безопасности пассажиров и водителей сервис также в большем объеме начал раздавать в Домах такси и в офисах партнеров бесплатные медицинские маски, антисептические гели и перчатки.

Также сообщается, что в ближайшее время сервис обратиться к водителям с просьбой более внимательно относиться к борьбе с распространением COVID-19, а именно регулярно проводить дезинфекцию машин, проветривать салон и пользоваться антисептиками.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в городе выявили 1560 случаев COVID-19. Это самый большой показатель с начала июня.

Москвы Сергей Собянин попросил горожан старше 65 лет оставаться дома и не выходить без особой необходимости с 28 сентября, а в Депздраве столицы призвали беременных и женщин в послеродовом периоде соблюдать домашний режим из-за коронавируса.

Накануне Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

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По данным портала стопкоронавирус.рф в Москве на сегодняшний день число подтвержденных случаев коронавируса составило 281 968. На 100 тыс. населения приходится 2254,6 зараженных, пишет «Газета.ру». Скончались из-за осложнений на фоне инфекции 5129 человек, выздоровели 242 883 пациента.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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