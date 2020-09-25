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В ВОЗ оценили перспективы введения жестких карантинных мер в России

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Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 25 сентября в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья» поделилась мнением о возможном введении жестких карантинных мер в стране.

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«Израиль вернулся к тотальному локдауну. Многие страны сейчас рассматривают [введение жестких карантинных мер]. Я надеюсь, что мы этого сможем избежать здесь», — приводит ТАСС слова Вуйнович.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы как можно больше сотрудников и заявил, что часть сотрудников мэрии тоже перейдет на удаленку.

Собянин также напомнил о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах и попросил горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, оставаться дома и не выходить без особой необходимости на улицу с 28 сентября.

В то же время глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заверил, что в Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за COVID-19.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в Минздраве прогнозировали рост случаев COVID-19 и сформировали мобилизационный резерв для реагирования на ситуацию с коронавирусом.

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