Два пилота ВВС Сербии погибли при крушении МиГ-21

Два пилота погибли при крушении самолета МиГ-21 ВВС Сербии, который упал на западе страны. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили в республиканском минобороны.

«Телеграммы соболезнования семьям погибших летчиков направили Верховный главнокомандующий сербской армией Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин и начальник Генерального штаба генерал Милан Мойсилович», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что перед вылетом самолет был осмотрен на предмет неисправностей. Проверка не выявила никаких проблем. Для выяснения деталей случившегося сформированы комиссия по расследованию чрезвычайных ситуаций и экспертная комиссию для определения причины крушения МиГа.

О катастрофе, произошедшей под городом Мали-Зворник, стало известно ранее в этот же день. Самолет, по данным сербского минобороны, выполнял служебную задачу в момент ЧП.

На место происшествия выезжала не только ​​бригада поисково-спасательной, но и службы ВВС и ПВО, а также компетентные органы.