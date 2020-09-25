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Два пилота ВВС Сербии погибли при крушении МиГ-21

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Два пилота погибли при крушении самолета МиГ-21 ВВС Сербии, который упал на западе страны. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили в республиканском минобороны.

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«Телеграммы соболезнования семьям погибших летчиков направили Верховный главнокомандующий сербской армией Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин и начальник Генерального штаба генерал Милан Мойсилович», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что перед вылетом самолет был осмотрен на предмет неисправностей. Проверка не выявила никаких проблем. Для выяснения деталей случившегося сформированы комиссия по расследованию чрезвычайных ситуаций и экспертная комиссию для определения причины крушения МиГа.

О катастрофе, произошедшей под городом Мали-Зворник, стало известно ранее в этот же день. Самолет, по данным сербского минобороны, выполнял служебную задачу в момент ЧП.

На место происшествия выезжала не только ​​бригада поисково-спасательной, но и службы ВВС и ПВО, а также компетентные органы.

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