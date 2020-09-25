Самолет ВВС Сербии упал на западе страны

Самолет МиГ-21 ВВС Сербии упал на западе страны, сообщило в пятницу, 25 сентября, министерство обороны.

«Во время выполнения служебных задач утром около 9.00 (10.00 мск) упал самолет МиГ-21 армии Сербии в районе села Брасина под городом Мали-Зворник», — говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены ​​бригада поисково-спасательной службы ВВС и ПВО и компетентные органы.

Информация о пострадавших не уточняется.

21 сентября сообщалось, что четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в американском штате Техас.