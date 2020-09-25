Росрыболовство оценило срок восстановления водной экосистемы после ЧС в Норильске

Восстановление водной экосистемы после аварии на ТЭЦ в Норильске, произошедшей в мае, может занять 18 лет, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков 25 сентября.

«Наши ученые проводили системное исследование, был обследован полностью бассейн озера Пясино. Те результаты, которые есть, говорят, что возмещение этого ущерба потребует значительного времени — порядка 18 лет», — передает слова Шестакова «РИА Новости».

Он отметил, что в рыбе были обнаружены нефтепродукты, такое сырье можно считать испорченным, оно непригодно для производства. В дальнейшем, по словам Шестакова, возможны и мутационные изменения рыбы, мониторингом ситуации займутся ученые.

Ранее, 2 сентября, сообщалось о том, что геологи Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН взяли пробы донных отложений на озерах Мелкое и Пясино. По информации ТАСС, в ходе последнего этапа полевых работ ученые провели отбор проб донных отложений, на основе которых и сделают выводы об уровне техногенных загрязнений после ЧС на ТЭЦ-3 в Норильске.

Первая фаза отбора проб прошла в конце августа. Основной задачей ученых стало изучение природного геохимического фона территории и его изменения в процессе хозяйственной деятельности.

4 августа компания «Норникель» представила в Общественной палате России черновик плана по ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске, который был разработан совместно с комиссией при Минприроды. Документ предусматривает проведение работ вплоть до 2025 года.

Правоохранительные органы возбудили дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Фигурантом дела о халатности также стал мэр Норильска Ринат Ахметчин. 20 июля он подал в отставку, пишет «Газета.ру».

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге в грунт пролилось около 21 тыс. т топлива.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в 148 млрд рублей. «Норникель» планировала оспорить размер ущерба, подтвердив обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.