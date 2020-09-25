В Ростуризме рассказали о втором этапе программы кэшбэка за туры

Размер возврата денежных средств в рамках второго этапа программы кэшбэка за туры по России составит 20%, и минимальная стоимость поездки не будет ограничена. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Ростуризма (РСТ).

«Второй этап программы стартует уже в октябре 2020 года. Основные условия продолжения программы: период проживания в классифицированных средствах размещения должен составлять не менее двух ночей. Максимальная продолжительность путешествия не ограничена. Минимальная стоимость туристической услуги (турпакет, проживание) — любая (не ограничена). Размер возврата денежных средств на карту (кешбэк) составит 20% от стоимости тура», — говорится в сообщении на сайте РСТ.

В организации отметили, что период поездки в рамках программы, предельная сумма кешбэка и другие параметры будут определены позднее, после утверждения правил.

Участие в программе смогут принять туроператоры, зарегистрированные в едином федеральном реестре туроператоров, гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию и электронные системы агрегаторов туристских услуг.

Первый этап программы прошел в конце августа. Только в качестве ключевых условий необходимо было выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей стоимостью от 25 тыс. рублей, и турпоездка должна состояться до 20 декабря этого года.

Кроме того, оплатить поездку необходимо было полностью одним платежом картой национальной платежной системы «Мир».

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кэшбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.