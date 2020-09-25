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Белорусскую оппозиционерку Колесникову оставили под стражей

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Минский городской суд отказался освободить из-под ареста оппозиционерку Марию Колесникову. Процесс проходил в закрытом режиме, прессу и группу поддержки Колесниковой допустили только на оглашение приговора, передает корреспондент «РИА Новости» в пятницу, 25 сентября.

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Таким образом, жалоба адвоката Людмилы Казак оставлена без удовлетворения.

На заседании присутствовал только один адвокат Колесниковой Александр Пыльченко. Людмила Казак, как стало известно вечером 24 сентября, задержана за административное правонарушение. О каком именно проступке идет речь, в минском управлении МВД не уточнили.

Колесникова была задержана в Белоруссии 8 сентября. Как утверждают в госпогранкомитете республики, Колесникова вместе с оппозиционерами Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым предприняла попытку силового прорыва на Украину.

Казак, в свою очередь, заявляла, что на ее клиентку оказывается давление. По ее словам, сотрудники комитета госбезопасности Белоруссии требовали от ее подзащитной добровольно покинуть страну, а получив отказ, насильно вывезли на границу с Украиной.

После этого она была доставлена в СИЗО. 10 сентября с ней был проведен первый допрос в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти. В настоящее время Колесникова находится под арестом.

21 сентября суд также отказался отпустить Колесникову из-под стражи.

16 сентября Колесниковой было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти. Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы

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