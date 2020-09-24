В Минске задержали адвоката Колесниковой

Людмилу Казак, адвоката белорусского оппозиционера Марии Колесниковой, задержали за административное правонарушение. Об этом сообщила 24 сентября пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

«Да, она задержана за совершение административного правонарушения, какого, пока не уточняем, она находится в одном из территориальных РУВД Минска», — сказала Ганусевич в беседе с ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно, что Казак пропала и в течение нескольких часов не выходила на связь.

«В 13:50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на улице Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта», — сообщил адвокат Виктор Мацкевич в разговоре с изданием TUT.BY.

Колесникова была задержана в Белоруссии 8 сентября, как утверждают в госпогранкомитете республики, Колесникова вместе с оппозиционерами Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым предприняла попытку силового прорыва на Украину.

Казак, в свою очередь, заявляла, что на ее клиентку оказывается давление. По ее словам, сотрудники комитета госбезопасности Белоруссии требовали от ее подзащитной добровольно покинуть страну, а получив отказ, насильно вывезли на границу с Украиной.

После этого она была доставлена в СИЗО. 10 сентября с ней был проведен первый допрос в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти. В настоящее время Колесникова находится под арестом.