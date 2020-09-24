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Ушедшую в лес в одном халате нижегородскую пенсионерку нашли живой

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В районе города Бор Нижегородской области спустя три дня найдена пожилая жительница села Большеорловское. Она ушла в лес в одном халате и тапочках.

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Как сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на ГУ МВД по области, пенсионерка пропала 18 сентября. О ее исчезновении в полицию сообщила ее дочь.

Выяснилось, что в тот день женщины пошли в лес, чтобы найти убежавшую курицу. В какой-то момент дочь обнаружила, что ее мама ушла в другую сторону и не вернулась обратно.

На место происшествия сразу же отправились волонтеры, кинологи и правоохранители. В общей сложности в поисковой операции были задействованы 150 человек и 12 единиц техники. Поисковики прошли порядка 600 км леса. Пенсионерку удалось найти живой 20 сентября.

17 сентября сообщалось, что в Новосибирске из леса вынесли пожилого мужчину, у которого во время сбора грибов отказали ноги.

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