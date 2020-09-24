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Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

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Инаугурация президента — сугубо внутреннее дело Белоруссии, предупреждать иностранные державы она не обязана. Об этом 24 сентября заявил глава республики Александр Лукашенко, накануне вступивший в должность, на встрече с китайским послом Цуй Цимином в четверг, 24 сентября.

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Повод для критики, по словам Лукашенко был только один — то, что из церемонии сделали «не то тайну, не то таинство», передает БелТА.

«Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И втайне это сохранить практически невозможно», — заявил он.

Позицию некоторых государств по поводу инаугурации Лукашенко назвал неконструктивной.

«Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от Бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли», — сказал он.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Время проведения мероприятия заранее не анонсировалось, утром того же дня пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на соответствующие вопросы журналистов отвечала, что может сказать «ближе к дате».

В тот же день власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что церемония не означает признания легитимным президентом.

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко.

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