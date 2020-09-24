МВД Белоруссии сообщило о массовых задержаниях после инаугурации Лукашенко

В Белоруссии в среду за нарушение законодательства были задержаны 364 гражданина, из них в Минске — 252, сообщила в четверг, 24 сентября, пресс-служба МВД республики.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина, из них в Минске — 252. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Как отметила пресс-служба, 23 сентября в различных населенных пунктах Белоруссии зафиксировали 59 протестных акций. Всего участие в них приняли 5 тыс. человек.

«Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей», — добавили в МВД.

Среди пострадавших есть милиционеры, также сообщили там.

По словам генпрокурора республики Андрея Шведа, участники акций будут наказываться большими административными штрафами.

«С сегодняшнего дня определены четкий алгоритм взаимодействия в целях установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию, будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенны», — приводит его слова генпрокурора газета «СБ. Беларусь сегодня».

23 сентября сообщалось, что на акции протеста были задержаны несколько десятков человек, а также применены спецсредства для разгона демонстрантов.

Инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября во Дворце независимости в белорусской столице. О дате церемонии заранее не сообщалось. Политик поклялся верно служить народу, соблюдать и защищать Конституцию республики, а также заявил о провале цветной революции в стране.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко.