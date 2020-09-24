Несколько десятков человек задержали на акциях протеста в Минске

Несколько десятков человек задержали на несанкционированных акциях протеста в белорусском Минске в среду, 23 сентября. Об этом агентству «Интерфакс-Запад» сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По ее словам, все задержанные оставлены для разбирательства в территориальные РУВД. При этом незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна» ранее сообщил, что всего в Белоруссии задержано более 150 человек.

Отмечается, что список задержанных размещен на сайте центра, он продолжает обновляться. Большая часть задержанных, согласно информации правозащитников — в Минске. Кроме того, сообщается о задержаниях граждан в Могилеве, Гродно, Гомеле, Смиловичах и нескольких других городах.

Ранее в этот день сообщалось, что на акции протеста были задержаны по меньшей мере 10 человек, а также применены водометы и перцовый газ для разгона демонстрантов.

Вечером в среду участники протестов, выступающие против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, начали собираться в центре Минска. Силовики находились в это время на Октябрьской площади около Дворца спорта, на пересечении Комсомольской улицы и проспекта Независимости.

Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в белорусской столице, дата церемонии не афишировалась. Политик в ходе церемонии поклялся верно служить народу, соблюдать и защищать Конституцию республики, а также заявил о провале цветной революции в стране.

Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.