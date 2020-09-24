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Ford представил спортивную версию кроссовера Puma

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Американская компания Ford представила новую спортивную версию компактного кроссовера Puma с приставкой ST. Модель будет предлагаться на европейском рынке. Об этом 24 сентября пишет Motor1.

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Внешне от обычной версии кроссовера Ford Puma спортивная модификация автомобиля отличается аэродинамическим обвесом, 19-дюймовыми дисками с шинами Michelin Pilot Sport 4S, эксклюзивным цветом кузова Furious Green Metallic.

В салоне установлены спортивные сиденья Recaro, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система Sync 3 с восьмидюймовым тачскрином и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, адаптивный круиз-контроль.

Кроме того, Ford Puma ST получил заниженную подвеску, более жесткие пружины и усиленные тормоза. Отмечается, что новинку оснастили литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 197 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач.

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,7 с. Максимальная скорость составляет 220 км/ч.

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