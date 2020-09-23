Стала известна дата боксерского поединка между Бетербиевым и Дайнесом

Поединок между чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг россиянином Артуром Бетербиевым и немцем Адамом Дaйнесом состоится 11 декабря. Об этом 23 сентября сообщил портал Boxing Scene со ссылкой на источник.

Бой пройдет на «Арене ЦСКА» в Москве. Изначально поединок был запланирован на 23 октября, однако Бетербиев на сборах получил травму ребра, из-за чего схватку пришлось отложить.

У 35-летнего российского спортсмена на счету 15 побед нокаутом и ни одного поражения.

Ранее, в марте был отложен бой Бетербиева с китайским боксером Мэн Фаньлуном из-за пандемии коронавируса.