Путин анонсировал индексацию пенсий в 2021 году

В 2021 году в России пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Об этом 23 сентября на встрече с членами Совета Федераций заявил президент России Владимир Путин.

«Это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», — подчеркнул он.

14 сентября Минтруд сообщил, что в 2021 году в России на 6,3% вырастет среднегодовой размер пенсии, он составит 17 443 рубля.

В ведомстве также добавили, что в следующем году Пенсионный фонд обеспечит выплату пенсий 43 млн граждан. Бюджет ПФР составит 9,6 трлн рублей. Из них на выплату пенсий пойдет 8,4 трлн рублей, еще 425 млрд направят на осуществление ежемесячной денежной выплаты.

С 1 августа в России началась корректировка пенсий работающих пенсионеров. Эта процедура является обязательной и ежегодной. Пока пенсионер работает, с его зарплаты удерживают страховые пенсионные взносы и его пенсия регулярно корректируется в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

Каждый год пенсии могут увеличиваться максимум на три пенсионных балла. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля — максимальная прибавка составит 279 рублей.