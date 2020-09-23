Прямой эфир

Путин анонсировал индексацию пенсий в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2021 году в России пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Об этом 23 сентября на встрече с членами Совета Федераций заявил президент России Владимир Путин.

За полставки: Минтруд не поддержал повышение доли оклада бюджетников до 70%
Министерство предлагает ввести единые принципы формирования зарплаты по различным отраслям

«Это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», — подчеркнул он.

14 сентября Минтруд сообщил, что в 2021 году в России на 6,3% вырастет среднегодовой размер пенсии, он составит 17 443 рубля.

В ведомстве также добавили, что в следующем году Пенсионный фонд обеспечит выплату пенсий 43 млн граждан. Бюджет ПФР составит 9,6 трлн рублей. Из них на выплату пенсий пойдет 8,4 трлн рублей, еще 425 млрд направят на осуществление ежемесячной денежной выплаты.

С 1 августа в России началась корректировка пенсий работающих пенсионеров. Эта процедура является обязательной и ежегодной. Пока пенсионер работает, с его зарплаты удерживают страховые пенсионные взносы и его пенсия регулярно корректируется в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

Каждый год пенсии могут увеличиваться максимум на три пенсионных балла. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля — максимальная прибавка составит 279 рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020