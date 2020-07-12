ПФР напомнил о росте пенсий работающих пенсионеров с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщает «Российская газета» 12 июля со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Сообщается, что эта процедура является обязательной и ежегодной. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В прошлом году стоимость пенсионного коэффициента (балла) составляла 87,24 рубля. Максимальное увеличение пенсии составило 261,72 рубля. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля — максимальная прибавка составит 279 рублей.

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения, это происходит автоматически. Количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году это 93 рубля), и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м — 5686,25 рубля). Чем больше накоплено баллов, тем выше пенсия.

Также автоматически произойдет и пересчет размера накопительных пенсий — они будут повышены на 9,13%.

Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Повышение получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не по накопительной системе, а срочной пенсионной выплатой. Такую пенсию получают 32 тыс. человек, с августа она повысится на 7,99%.

Граждане, у которых накопительная часть составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства при выходе на пенсию единовременно. По данным Минтруда, сегодня 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части единовременно.