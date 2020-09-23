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В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

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За последние сутки в Москве умерли 15 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом 23 сентября сообщили в столичном оперштабе.

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В общей сложности за всё время пандемии в Москве умерли 5115 человек с коронавирусом.

Ранее в этот же день вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за последние сутки в Москве выздоровел 1226 пациент с коронавирусом. Таким образом, общее число вылечившихся пациентов достигло 240 352 человек.

По данным на 23 сентября, в России выявлено 1 122 241случаев коронавируса в 85 регионах, из которых 6431— за последние сутки. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровели 923 699 пациентов.

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