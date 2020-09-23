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Ливан запросил спутниковые снимки момента взрыва в порту Бейрута

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Прокуратура Ливана запросила у ряда государства снимки со спутников, где запечатлен момента взрыва в порту Бейрута, которые, по мнению ведомства, могут помочь расследованию. Об этом во время видеовыступления на Генассамблее ООН заявил президент страны Мишель Аун.

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По его словам, снимки были запрошены сразу после ЧП, но на данный момент прокуратуре их еще не передали.

Также лидер Ливана добавил, что страна переживает беспрецедентный кризис, в том числе касательно ухудшения уровня жизни населения на фоне экономического кризиса, усилившегося из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также самого взрыва, которые стал «ударом в сердце в социально-общественном и финансовом смысле».

Мишель Аун также заявил о необходимости международной помощи в процессе восстановления Бейрута, а также ликвидации последствий взрыва в порту. Он предложил поделить пострадавшие районы на сектора, в восстановлении которые определенное государства будет помогать по мере свои возможностей, пишет «РИА Новости».

Взрыв в порту Бейрута в Ливане произошел 4 августа. В результате погибли более 150 человек, пострадали свыше 6 тыс. Из-за взрыва полностью или частично разрушилось порядка 4 тыс. зданий. Согласно предварительной версии, ЧП произошло из-за возгорания 2,7 т аммиачной селитры во время сварочных работ.

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