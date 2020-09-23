Ливан запросил спутниковые снимки момента взрыва в порту Бейрута

Прокуратура Ливана запросила у ряда государства снимки со спутников, где запечатлен момента взрыва в порту Бейрута, которые, по мнению ведомства, могут помочь расследованию. Об этом во время видеовыступления на Генассамблее ООН заявил президент страны Мишель Аун.

По его словам, снимки были запрошены сразу после ЧП, но на данный момент прокуратуре их еще не передали.

Также лидер Ливана добавил, что страна переживает беспрецедентный кризис, в том числе касательно ухудшения уровня жизни населения на фоне экономического кризиса, усилившегося из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также самого взрыва, которые стал «ударом в сердце в социально-общественном и финансовом смысле».

Мишель Аун также заявил о необходимости международной помощи в процессе восстановления Бейрута, а также ликвидации последствий взрыва в порту. Он предложил поделить пострадавшие районы на сектора, в восстановлении которые определенное государства будет помогать по мере свои возможностей, пишет «РИА Новости».

Взрыв в порту Бейрута в Ливане произошел 4 августа. В результате погибли более 150 человек, пострадали свыше 6 тыс. Из-за взрыва полностью или частично разрушилось порядка 4 тыс. зданий. Согласно предварительной версии, ЧП произошло из-за возгорания 2,7 т аммиачной селитры во время сварочных работ.