Microsoft приостанавливает переговоры о покупке TikTok из-за Трампа

Корпорация Microsoft приостановила консультации по сделке с китайской компанией ByteDance о покупке американского подразделения социальной сети TikTok. Об этом в субботу, 1 августа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, причиной приостановки переговоров стало негативное отношение к ним со стороны президента США Дональда Трампа. Заявления президента побудили TikTok пойти на дополнительные уступки, в частности, согласиться на увеличение рабочих мест в американском подразделении — до 10 тыс. в течение трех лет, хотя неизвестно, изменит ли это позицию главы государства.

При этом газета поясняет, что переговоры могут возобновиться после того, как прояснится официальная позиция Белого дома. В течение последних недель, указывает WSJ, вашингтонская администрация давала понять, что предпочтет, чтобы американское подразделение TikTok перешло под контроль именно американской компании.

По сообщению информационного портала Axios, «сделка находится на столе» у главы государства. При этом, отмечает портал, пока не ясно, на каких юридических основаниях Трамп может заблокировать сделку между Microsoft и ByteDance.

31 июля сообщалось, что Дональд Трамп может запретить работу социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов. Также он заявил, что не поддерживает решение американских компаний приобрести TikTok.

Ранее, 31 июля, сообщалось, что американская корпорация Microsoft может купить у ByteDance долю в социальной сети TikTok. Компания якобы проводит консультации относительно возможности приобретения.

23 июля СМИ сообщали, что ряд американских инвесторов заинтересовались покупкой TikTok. Тогда вероятными участниками сделки были названы американские General Atlantic и Sequoia Capital.

Ранее власти США допускали вероятность запрета приложения на территории страны из-за «угрозы национальной безопасности».

TikTok — видеохостинг для создания коротких видео. Он заработал в сентябре 2016 года для китайских пользователей и назывался Douyin. В 2017 году компания запустила международную «копию». Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok превышает 800 млн человек. Соцсеть применяют примерно в 150 странах.