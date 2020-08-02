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В Челябинске стартовал фестиваль стрит-арта «Культурный код»

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Фото: vk.com/public197303102
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В Челябинске в субботу, 1 августа, открылся международный фестиваль стрит-арта «Культурный код». Мероприятие является совместным проектом платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«С 1 по 25 августа в Челябинске будет создан настоящий музей под открытым небом, состоящий из 10 муралов (больших граффити) на 22-этажных зданиях. Уверен, что он станет не только одним из ярких мест для прогулок жителей города, но и привлечет внимание туристов», — рассказал Алексей Комиссаров, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей».

Кроме того, будут проводиться онлайн-встречи с художниками и лекции о современном искусстве.

Губернатор Челябинской области Алексей Теслер подчеркнул, что город получит яркое арт-пространство и это важный проект для всей области.

«Культурный код» является крупным международным фестивалем с участием иностранных художников, которые признаны мировым граффити-сообществом.

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