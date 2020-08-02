Эстафету «Дорога памяти» встретили на Ржевском мемориале

В Тверской области в рамках эстафеты «Дорога памяти» на Ржевский мемориал советскому солдату прибыла делегация межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация инвалидов «Аппарель». Гостей встречали заместитель главы города Ржева по социальным вопросам Елена Ямщикова и руководитель «Комплексного центра социального обслуживания населения» Татьяна Куренкова.

Директор военно-исторического музея «Калининский фронт. Август 1943 года» Марина Копаева подробно рассказала о кровопролитных боях подо Ржевом. Затем участники встречи направились к мемориалу, чтобы отдать дань памяти павшим героям и возложить венки и цветы к подножию памятника. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Следующим пунктом эстафеты «Дорога памяти» станет Санкт-Петербург. Именно туда делегация «Ассоциации инвалидов «Аппарель» отправилась от Ржевского мемориала.