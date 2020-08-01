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Врач назвал симптомы гепатита В

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Увеличение объема живота и отек ног могут быть симптомами гепатита В. Об этом в субботу, 1 августа, в эфире радио «Говорит Москва» рассказал врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Чавдар Павлов.

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Специалист отметил, что, к сожалению, люди обращаются к врачам, когда инфекция уже зашла далеко. Специфических симптомов на начальной стадии нет.

«Нужно сдать анализ крови (полимеразная цепная реакция на вирус гепатита В). Это качественный анализ, который четко позволит определиться с наличием вируса», — сказал Павлов.

По словам врача, в зоне риска находятся люди с избыточной массой тела, страдающие сахарным диабетом второго типа и, конечно, злоупотребляющие спиртными напитками. Сочетание алкоголя с вирусами и ожирением приводит к быстрейшему развитию «тех последовательных стадий поражения печени, которые приводят к развитию осложнений».

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