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Кравчук захотел присоединения США к процессу установления мира в Донбассе

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Новый глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что без участия в процессе США будет сложно установить мир на востоке страны. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Украина 24» в субботу, 1 августа.

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По его словам, США — наиболее сильная и наиболее богатая страна мира, которая может иметь большое влияние. При этом Кравчук отметил, что сейчас там много своих проблем, в том числе коронавирус и предстоящие выборы президента страны. Однако в перспективе он хотел бы присоединения США к переговорам.

31 июля Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта в Донбассе. При этом, по мнению бывшего президента Украины, в случае если минский формат переговоров по Донбассу зайдет в тупик, его нужно изменить.

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Кравчука возглавить делегацию Киева в ТКГ по урегулированию конфликта в Донбассе 30 июля. Он будет работать на общественных началах.

Ранее, 28 июля, бывший президент Украины Леонид Кучма покинул трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота и новую власть в Киеве. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском формате и на встречах «нормандской четверки» — Германии, России, Франции и Украины.

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