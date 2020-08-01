Мужчина с нагайкой напал на туристов в Крыму

Полиция Крыма проведет проверку после появления в соцсетях видео, на котором мужчина с нагайкой пытается прогнать отдыхающих с пляжа. Об этом заявила заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Богославская в субботу, 1 августа.

«Мы данный факт проверим и примем решение в соответствии с законодательством», — сказала она «РИА Новости».

При этом Богославская уточнила, что обращений в полицию по поводу инцидента не поступало.

Ранее 1 августа в Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина в камуфляже и с плеткой прогоняет семью с ребенком с пляжа. Он представляется охранником санатория и заявляет, что это частная территория. Видно, что он пытается выбить из рук женщины телефон, которым она снимает происходящее.

После словесного конфликта семья, по словам автора записи, перешла на другой пляж, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море.

14 июля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что уровень загрузки крымских отелей достигает 95–100%.