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В Крыму заявили о 100-процентной загрузке отелей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Уровень загрузки отелей Крыма достигает 95–100%, наиболее популярны южное и западное побережье. Об этом во вторник, 14 июля, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

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«На сегодня уровень загрузки многих отелей достигает 95–100%. В основном это Южный берег Крыма и отчасти западное побережье. В ряде регионов загрузка находится на уровне 50–60%, но при этом уровень и глубина бронирования крымских санаториев и гостинец продолжают расти», ― цитирует его «РИА Новости».

Министр курортов и туризма добавил, что найти свободные номера становится все сложнее.

Ранее, 11 июля, Волченко заявил, что 400 тыс. человек прибыли в республику за 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других российских регионов.

Он отметил, что всего в июле полуостров посетит около 1,5 млн туристов. Эти цифры, по словам Волченко, сопоставимы с прошлогодними значениями.

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что среди туристов в Крыму нет массовых случаев заболевания COVID-19. Кроме того, по его словам, система здравоохранения республики полностью готова к приему отдыхающих.

Крым начал принимать российских туристов с 1 июля. В тот же день первый поезд «Гранд сервис экспресса» из Кисловодска отправился в Крым и стало известно о первом железнодорожном маршруте Санкт-Петербург ― Евпатория.

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