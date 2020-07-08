Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минпросвещения изменит формат линеек 1 сентября в школах
Мир
Путин и Си Цзиньпин обсудили экономическое взаимодействие России и Китая
Авто
В ЦОДД признали желтую разметку на зебрах опасной
Общество
Советник президента России допустил открытие кинотеатров в Москве с 1 августа
Общество
Смерчи обрушились на побережья Черного и Азовского морей

Аксенов заявил об отсутствии массовых случаев COVID-19 среди туристов в Крыму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди туристов в Крыму нет массовых случаев заболевания COVID-19. Об этом в среду, 8 июля, заявил глава региона Сергей Аксенов.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Существуют расхожие мнения врачей и специалистов, что вирус при температуре воздуха выше 25 градусов слабо размножается, слабо делится. У нас температура под 30 градусов регулярно. Не могу гарантировать, но мы надеемся, что это тоже остановит распространение коронавируса», — приводит его слова «РИА Новости».

Аксенов добавил, что местная система здравоохранения полностью готова к приему отдыхающих.

Как сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией, зафиксировано 804 случая заболевания COVID-19, из которых 15 — за последние сутки. 177 пациентов продолжают лечение, 596 — выздоровели, 12 — умерли.

к

Крым начал принимать отечественных туристов с 1 июля. Тогда же первый поезд «Гранд сервис экспресса» из Кисловодска отправился в Крым и стало известно о первом железнодорожном маршруте Санкт-Петербург–Евпатория.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020