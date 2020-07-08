Аксенов заявил об отсутствии массовых случаев COVID-19 среди туристов в Крыму

Среди туристов в Крыму нет массовых случаев заболевания COVID-19. Об этом в среду, 8 июля, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Существуют расхожие мнения врачей и специалистов, что вирус при температуре воздуха выше 25 градусов слабо размножается, слабо делится. У нас температура под 30 градусов регулярно. Не могу гарантировать, но мы надеемся, что это тоже остановит распространение коронавируса», — приводит его слова «РИА Новости».

Аксенов добавил, что местная система здравоохранения полностью готова к приему отдыхающих.

Как сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией, зафиксировано 804 случая заболевания COVID-19, из которых 15 — за последние сутки. 177 пациентов продолжают лечение, 596 — выздоровели, 12 — умерли.

Крым начал принимать отечественных туристов с 1 июля. Тогда же первый поезд «Гранд сервис экспресса» из Кисловодска отправился в Крым и стало известно о первом железнодорожном маршруте Санкт-Петербург–Евпатория.