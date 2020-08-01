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Астронавт Кессиди передал Crew Dragon оставленный девять лет назад на МКС флаг

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Фото: twitter.com/NASA
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Астронавт 63-го экипажа МКС Крисс Кессиди передал экипажу Crew Dragon американский флаг, оставленный на МКС последним экипажем Space Shuttle в 2011 году, он вернется на Землю в воскресенье. Об этом сообщает NASA 1 августа в Twitter.

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«Этот флаг провел здесь около девяти лет... Я очень горжусь тем, что могу вернуть этот флаг домой и посмотреть, что будет дальше с ним на пути к Луне», — сказал Кессиди на церемонии прощания с экипажем Crew Dragon.

Американский флаг, упакованный в целлофан, провел на орбите девять лет в ожидании возобновления США самостоятельно пилотируемых полетов.

Командир экипажа Crew Dragon Даглас Херли заявил, что гордится тем, что может вернуть флаг домой.

Ранее прибывший на Crew Dragon астронавт NASA Боб Бенкен во время сеанса видеосвязи рассказал о впечатлениях от полета на первом за девять лет американском пилотируемом корабле. По его словам, Crew Dragon «фыркал и пыхтел весь свой путь на орбиту».

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал.

31 мая корабль штатно пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Астронавты Боб Бенкен и и Даг Херли принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.

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