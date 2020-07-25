Пашинян призвал соотечественников в России не поддаваться на провокации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя столкновения между уроженцами Армении и Азербайджана в Москве, призвал своих соотечественников, проживающих в России, не поддаваться на провокации.

По его словам, межнациональные массовые драки и столкновения в российской столице направлены на дестабилизацию ситуации в этой стране. В этом, как отметил Пашинян, заинтересованы «третьи силы».

«Нет сомнений в том, что российская власть обладает всеми средствами и способностями, чтобы не допустить такого развития событий», — написал премьер в своем Facebook в субботу, 25 июля.

Ранее в этот же день суд избрал меру пресечения для одного из задержанных участников массовой драки между уроженцами Армении и Азербайджана, произошедшей на юго-востоке Москвы. Его заключили под стражу на два месяца.

Также в субботу полиция Москвы задержала еще девятерых участников столкновений. Как пояснили в МВД, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»), пишет «Газета.ру».

Всего, по данным столичных полицейских, в городе задержали более 30 человек после массовых драк и повреждения витрин, произошедших в период с 23 по 24 июля. Всем задержанным запретят въезд в Россию на пять лет.

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В одной из массовых драк пострадал человек, возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали уроженцы Азербайджана, участвовавшие в драке.

Также еще в нескольких районах российской столицы произошли несколько стычек между выходцами из Армении и Азербайджана.