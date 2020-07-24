В Москве произошли новые стычки армян и азербайджанцами

В нескольких районах Москвы произошли несколько новых стычек между выходцами из Армении и Азербайджана. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В Саларьево в «новой Москве» группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. А ранее семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром», ― рассказал он агентству.

Источник также добавил, что несколько других стычек между представителями двух диаспор произошли и в других районах российской столицы.

О массовой драке с участием 20 человек в юго-восточном районе Москвы стало известно ранее в этот же день, первоначально были задержаны 13 человек. Отмечалось, что среди них был один пострадавший с резаной раной плеча.

Полицией возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 («Хулиганство») и 162 УК РФ («Разбой»).

В свою очередь посол Армении Вардан Тоганян заявил, что этот конфликт был спланирован азербайджанской стороной. Он также подчеркнул, что последние несколько месяцев правительство Азербайджана готовило своих граждан к войне, объясняя, что «единственное возможное средство решения нагорно-карабахской проблемы — это военная операция».