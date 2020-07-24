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Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

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Фото: соцсети
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Конфликт между представителями Азербайджана и Армении, произошедший в Москве в ночь на 24 июля, был спланирован азербайджанской стороной. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил посол Армении Вардан Тоганян.

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«Мы получали всю ночь такие данные. В районе юго-востока Москвы было несколько таких случаев. Очень хорошо организованные банды, хорошо вооруженные, нападали, видимо, выслеживая машины с армянскими номерами или отдельных людей, и начинали большую драку», — сказал посол.

Тоганян отметил, что случившееся является хорошо организованной «армянофобской политикой, экспортированной из Азербайджана». Она началась с торговых точек и может иметь очень серьезные последствия.

Посол также заявил, что последние несколько месяцев правительство Азербайджана готовило своих граждан к войне, «объясняя, что единственное возможное средство решения нагорно-карабахской проблемы — это военная операция».

Кроме этого, посол сообщил, что погибших нет, но есть пострадавшие, несколько человек госпитализированы.

О массовой драке с участием 20 человек в юго-восточном районе Москвы стало известно ранее в этот же день, первоначально были задержаны 13 человек. Отмечалось, что среди них был один пострадавший с резаной раной плеча.

Полицией возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 («Хулиганство») и 162 УК РФ («Разбой»).

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